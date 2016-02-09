مديرية التموين بجنوب سيناء: وصول لحوم طازجة بسعر 55 جنيها للكيلو غدا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء وصول اللحوم الطازجة مساء غد الثلاثاء، على أن يتم البيع من خلال الشادر المقام أمام مجمع تسويق الأسماك "دلتا ماركت" فى مدينة طور سيناء، بسعر 55 جنيها للكيلو.

وناشد المهندس علاء الدين خريبة، وكيل وزارة التموين فى تصريحاتٍ له اليوم، المواطنين بأخذ احتياجاتهم فقط حفاظا على العدالة الاجتماعية مطمئنا المواطنين أنه سيتم الاستمرار فى توريد اللحوم، لافتًا إلى أن كمية اللحوم السودانية التى سترد طن تقريبًا.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، وبالتنسيق مع الطب البيطرى.