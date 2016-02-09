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محافظ دمياط يبحث مع الشركة التركية للمنسوجات تدعيم صندوق الخدمات

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محافظ دمياط يبحث مع الشركة التركية للمنسوجات تدعيم صندوق الخدمات محافظ دمياط يبحث مع الشركة التركية للمنسوجات تدعيم صندوق الخدمات
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط مع "مهمت جوكدمير" مدير عام شركة المنسوجات التركية بالمنطقة الحرة بدمياط، وممثل رئيس مجلس الإدارة إمكانية مساهمة الشركة فى دعم مشروعات النفع العام بالمحافظة ، وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة ، واللواء أحمد عطيه السكرتير العام المساعد ،تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تدعم الشركة صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة بمبلغ 350 ألف جنيه سنويا اعتبارا من فبراير 2016، تزداد بواقع 50 ألف جنيه كل عام لمدة 4 سنوات، تصل إلى 500 ألف جنيه فى السنة الرابعة يتم بعدها تجديد الاتفاقية وإعادة النظر فى هذا الدعم .

وبناء على مطلب المحافظ فقد تعهد ممثل رئيس مجلس الإدارة بالتزام الشركة التركية بأن معظم العمالة فى الشركة وفى توسعاتها سيكونون من أبناء دمياط لتوفير فرص العمل والتشغيل لشباب المحافظة .

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