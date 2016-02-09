نشاط مكثف لكلية التمريض بجامعة القناة خلال أجازة نصف العام

قالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن الكلية استغلت أجازة نصف العام لعمل إصلاحات داخل المكتبة تمهيدا لاعتماد المكتبة وشملت أعمال الإصلاحات تغير أرضية المكتبة و تغير الرفوف المعدنية إلى رفوف خشبية و نقل الرفوف المعدنية إلى معامل المهارات كما تم الانتهاء من أعمال الدهانات داخل المكتبة و تغيير الستائر وتجديد المقاعد و عمل صيانة لشبكة الانترنت كما تم عمل صيانه للبنية التحتية.

وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة الكلية ، فى تصريحات صحفية ،أن هذا تأتى فى إطار الخطة التى تتبنها إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فى محاولة للحفاظ على البنية التحتية لكل كلية و تطويرها.

و أضافت عميدة تمريض القناه أن أعمال الصيانة داخل المكتبة ستنتهي مع نهاية هذا الأسبوع و ذلك حتى تكون أجهزة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثانى و كل أعمال الصيانة داخل الكلية تأتى بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم أن امتحانات الدراسات العليا داخل الكلية مستمرة منذ بداية أجازة نصف العام و تستمر لمدة ثلاث أسابيع حتى نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثانى و أن عدد طلاب الدرسات العليا 25 طالب و طالبه فى جميع التخصصات.