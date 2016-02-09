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غلق حرم المسجد الإبراهيمى بكفر الشيخ لحين الانتهاء من الترميمات

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غلق حرم المسجد الإبراهيمى بكفر الشيخ لحين الانتهاء من الترميمات غلق حرم المسجد الإبراهيمى بكفر الشيخ لحين الانتهاء من الترميمات
قرر اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، غلق حرم المسجد الإبراهيمى "حرم مسجد إبراهيم الدسوقى"، بناء على شكوى عدد من المواطنين من أهالى مدينة دسوق لرئيس المدينة بوجود إشغالات بحرم المسجد وعدم تمكين المصلين من الصلاة.

وكلف رئيس المدينة، السيد شنقار نائب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع رئيس الحى وقسم الورش والإشغالات لغلق حرم المسجد حفاظا على حرمته من استغلاله للباعة الجائلين وسيارات النقل وتعيين عامل يختص بفتح البوابات عند اللزوم لمعدات المقالون العرب التى تعمل بالمسجد.

وشكل رئيس مدينة دسوق، لجنة برئاسة السيد شنقار، لرفع الإشغالات المخالفة بموقع السوق الإبراهيمى أسفل جمعية الشبان المسلمين وحصر المحلات المخالفة لبنود العقد.

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مصر 365