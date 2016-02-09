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نقيب الأطباء بجنوب سيناء يؤكد تحقيق الأمن للأطباء بالمحافظة

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نقيب الأطباء بجنوب سيناء يؤكد تحقيق الأمن للأطباء بالمحافظة نقيب الأطباء بجنوب سيناء يؤكد تحقيق الأمن للأطباء بالمحافظة
قال الدكتور محمد مجدى النجار نقيب الأطباء بجنوب سيناء، اليوم، إن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يختص بموضوع واحد وأساسى هو تحقيق الأمن للطبيب والفريق التابع له أثناء أداء عمله.

وأكد النجار، أن تحقيق الأمن للطبيب والفريق الطبى متوفر فى جنوب سيناء من خلال وجود نقطة شرطة مستديمة بالمستشفى العام، لأنه أكثر نسبة للمترددين.

وأشار النجار إلى أن عمل الطبيب أمانة، وعندما يقصر نقول له أنت مقصر، لكن لا نعتدى عليه أو نطلب منه شيئا غير قانونى، وهذا محور اهتمام الأطباء حتى يعطوا المريض حقه.

يذكر أن هناك دعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية بعد حادث اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى.

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مصر 365