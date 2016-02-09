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أحمد كمال : استقالة «صيام» تحمل جانباً شخصياً بعكس أستقالتي السابقة

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أحمد كمال : استقالة «صيام» تحمل جانباً شخصياً بعكس أستقالتي السابقة أحمد كمال : استقالة «صيام» تحمل جانباً شخصياً بعكس أستقالتي السابقة

المستشار سري صيام

قال النائب كمال أحمد إن استقالة سري صيام هي عبارة عن مشاعر متصادمة تحت الجلد فمن عين صيام وعبد العال كان عليه أن يرسم حدود العمل بينهم وحدثت مناوشات بين المستشارين في الجلسة الاولى ولازال مفعوله سارياً من الجانبين “.
> وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة » الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية «سي بي سي»، البرلمان به حالة ارباك واللجان غير قائمة لأن اللائحة لم تكتمل والحكومة حتى الآن لم تتقدم ببرنامجها، ولماذا لم يات الرئيس حتى الان ليلقي بيانه؟، ولا أعتقد أن تكون هناك استقالات أخرى وأنا استقالتي كانت على الاداء وكانت جرس انذر على المنصة أما استقالة المستشار سري صيام بها جزء شخصي وكان يجب أن تذيب المعوقات و القيادة السياسية كان عليها أن ترسم الحدود بينهم .

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