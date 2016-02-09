تأجيل محاكمة 48 متهما فى قضية الأحداث الطائفية لجلسة الغد‎

قررت محكمة جنايات قنا اليوم ” الأثنين ” برئاسة المستشار فتحى أبوزيد تأجيل محاكمة 48 متهما فى الأحداث الطائفية التى شهدها نجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر قبل ثلاث سنوات ، واسفرت عن مقتل مسلم و4 أقباط وحرق 23 منزلا مملوكا للأقباط بالمنطقة لجلسة الغد ” الثلاثاء ” لإستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين التاسع والسادس والعشرين.

وكانت منطقة نجع حسان بقرية الضبعية فى غرب الأقصر ترجع وقائع الأحداث إلى شهر يوليو 2013 عندما شهدت منطقة نجع حسان بقرية الضبعية أحداث عنف طائفى اثر مقتل مسلم على يد مسيحيين ، حيث أسفرت الاشتباكات عن حرق واتلاف 23 منزلا ومقتل “حسان . ح . ص ” 54 سنة و كلا من ” روماني . ن ” 42 سنة ، و”إميل . ن ” 40 سنة ، و”محارب ن. ” 40 سنة ، و”راسم . ت ” 53 سنة و إصابة 3 مسيحيين آخرين من سكان المنطقة فقررت المحكمة تأجيلها لجلسة الغد لأستكمال شهادة الدفاع عن المتهمين التاسع والسادس والعشرين .​​