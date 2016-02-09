إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بالقنطرة بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مابين خطيرة ومتوسطة بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة ارض بمنطقة احمد جابر بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء عصام عبدالوهاب مساعد المدير لقطاع شمال الإسماعيلية يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة ارض بعزبة احمد جابر بغرب المعاهدة بالقنطرة غرب وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص من طرفى المشاجرة بطلقات نارية من بينهم شخصين حالتهم خطيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان المشاجرة وتمكن العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية من القبض على طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى المشاجرة.

تم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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