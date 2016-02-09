مدرب في الجول – علاء عبد العال يحلل على السبورة: كيف تضرب الزمالك

"حين واجهت الأهلي لعبت بخطة 4-1-4-1 لأن الأهلي لا يجيد الضغط في وسط الملعب.. أما الزمالك فوضعه مختلف".. هكذا تحدث علاء عبد العال مدرب الداخلية وهو يشرح لـFilGoal.com خططه.

مدرب في الجول، سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com مع أفضل المديرين الفنييين في مصر يتحدثون عن خططهم واليوم يشرح علاء عبد العال كيف واجه الزمالك ورؤيته للفرسان، مميزاتهم وعيوبهم.

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كيف تواجه الزمالك؟

يقول عبد العال: "الزمالك كان يواجهنا بطارق حامد كارتكا وحيد في وسط الملعب".

وتابع "إبراهيم عبد الخالق يتقدم للهجوم، عمر جابر يزيد للهجوم مع ثلاثي مهاري جدا تحت باسم مرسي".

وأكد "وجود طارق حامد وحيدا جعلني ألعب بطريقة 4-2-3-1".

وأوضح "كان هدفي أن يتواجد ثلاثة لاعبين أمام طارق حامد وثنائي دفاع الزمالك. بهذا فصلت الجزء الدفاعي للزمالك عن الهجومي، فظهر الزمالك عاجزا عن بناء هجماته".

وأكمل "الزمالك يختلف عن الأهلي في شق مهم. الأهلي أكثر جماعية، الزمالك يعتمد على مهارات فردية من الثلاثي الذي يلعب تحت باسم مرسي. لهذا كان علي عزل هذا الثلاثي عن المباراة".

وأفاد عبد العال "كذلك كان مهما أن نضغط مبكرا على الزمالك".

كهربا

تقييد كهربا كان مهما بالنسبة لعلاء عبد العال، ويختلف مثلا عن مواجهة رمضان صبحي نجم الأهلي.

علاء عبد العال شرح أن الظهير الأيمن للداخلية كان مطالبا بألا يترك مكانه في الدفاع حتى لا يجد رمضان صبحي مساحات يركض فيها.

أما كهربا، فقال عنه علاء عبد العال: "كهربا إن استلم الكرة لن يجد صعوبة في الدوران بالكرة وخلق المساحات لأن إبداعه كبير".

وأفصح "لهذا طلبت من رجب بكار الظهير الأيمن للداخلية أن يذهب مع كهربا في أي مكان في الملعب".

واستفاض "أما لو كهربا تسلم الكرة، فكان ثنائي الارتكاز مطالبا بصنع ستارة مع رجب بكار أمام كهربا".

حفني ومصطفى فتحي

وعن مواجهة حفني أفصح "أيمن لاعب رائع، لكنه يدخل للعمق دوما. وبالتالي كنت أطالب المدافعين بتتبعه للعمق".

وأكمل "هو يختلف عن مصطفى فتحي، لأن الأخير يدخل للعمق أو يخرج للطرف بالمهارة ذاتها. لهذا حلوله أكثر ورقابته أصعب".

وشدد "شيكابالا كذلك أقل سرعة طبعا وخفة من مصطفى فتحي، لهذا كانت مراقبة الأخير هي الأصعب".

ثغرة الزمالك

أما عن ثغرة الزمالك أو نقطة ضعفه، فقد أفصح عبد العال "في دويدار وعلي جبر وحمادة طلبة بعض البطئ".

وأفصح "حمادة طلبة لا يمتلك المهارة الكافية، لهذا طلبت من جناح ومهاجم الداخلية مهاجمته كثيرا".