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زوما يصاب بقطع في الرباط الصليبي

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زوما يصاب بقطع في الرباط الصليبي زوما يصاب بقطع في الرباط الصليبي

(إفي):" أكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين اصابة مدافعه الفرنسي كورت زوما بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى حيث سيغيب عن الملاعب قرابة ستة شهور.

وجاء في بيان على موقع النادي الالكتروني "الفريق الطبي لتشيلسي شخص اصابة زوما بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى أثناء مواجهة مانشستر يونايتد أمس في الـ(بريميير ليج)".

وكان زوما خرج من الملعب (ق59) من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله محمولا على محفة بسبب سقوط خاطىء أثناء لعبة هوائية.

وأضاف تشيلسي في بيانه "كورت سيخضع لجراحة خلال الـ48 ساعة المقبلة ومن المنتظر أن يغيب لمدة ستة شهور".

وشارك الدولي الفرنسي في 32 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم.

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