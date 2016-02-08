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مانشستر سيتي يجهز ملعب الاتحاد ليستوعب جوارديولا

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مانشستر سيتي يجهز ملعب الاتحاد ليستوعب جوارديولا مانشستر سيتي يجهز ملعب الاتحاد ليستوعب جوارديولا

لم تكن إدارة التعاقدات في مانشستر سيتي فقط هي التي تستعد لوصول جوارديولا الموسم المقبل إلى الفريق لتولي المهمة التدريبية خلفا لمانويل بيلجريني الذي سينهي الموسم الحالي والأخير له مع الفريق بعد ثلاث مواسم.

فقد أنهى الفريق الصيف الماضي توسعة في ملعبه الاتحاد وقام بزيادة عدد المقاعد من 47 ألف مقعد إلى 55 ألف مقعد.

وسجلت مباراة السماوي مع ليستر سيتي هذا الأسبوع رقما قياسيا لعدد الحضور في ملعب الاتحاد حيث وصل عدد المشجعين داخل الملعب إلى 54 ألف و693 متفرج وهو أعلى عدد امتلىء به الاستاد منذ افتتاحه في 2003 وحتى الآن.

وحصلت إدارة الملعب على موافقة لتوسعة الاستاد مرة أخرى ليصل عدد المقاعد إلى 60 ألف متفرج في المستقبل القريب.

ورغم ما يعانيه ملعب الاتحاد دائما كل أسبوع من مقاعد فارغة تجعله دائما محط سخرية من جماهير المنافسين إلا أن إدارة الفريق تسير بشكل ثابت في تطوير وتوسيع الاستاد.

ومن المتوقع أن يجذب تواجد جوارديولا في مانشستر سيتي عددا أكبر من الجماهير ليست فقط المحبة والمشجعة للفريق السماوي ولكن أيضا تلك الجماهير المحبة للمدرب الإسباني والأسماء الكبيرة المتوقع أن يجذبها الفريق في الصيف المقبل.

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