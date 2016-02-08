في_القمة – يوسف لـ في الجول: أحذر الأهلي من اللعب بمهاجمين لهذه الأسباب

يعتقد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي أن المارد الأحمر سيكون في دائرة الخطر في حالة اللعب بثنائي هجومي أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك قمة الكرة المصرية على ملعب برج العرب يوم الثلاثاء.

وقال يوسف لـFilGoal.com قبل 24 ساعة من المباراة: "لو لعب الأهلي بثنائي هجومي سيسلم الزمالك مفتاح اللقاء".

وأضاف "اللعب بثنائي هجومي سيجعل الكثافة العددية في نصف الملعب أقل من جانب الأهلي، وبالتالي سيمتلك الزمالك وسط الملعب".

وأوضح يوسف أن من يمتلك منتصف الملعب في مباريات القمة دائما ما يكون أقرب إلى الفوز عن نظيره الذي يخسر تفوقه كرويا ونفسيا".

واستطرد "لو امتلك الأهلي منتصف الملعب سيكون أخطر، لأنه يمتلك عدة لاعبين يستطيعون القيام بالواجبات الهجومية والدفاعية، مثل عبد الله السعيد ومؤمن زكريا ورمضان صبحي".