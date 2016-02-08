في_القمة - 10 لقطات مهارية لا تنسى بين الأهلي والزمالك

حينما يحين موعد القمة فلا حديث يعلو فوق أخبارها.. وفي مواعيد القمة الكبرى كل شيء محسوب، لا الأهداف فقط وإنما كل لقطة تحفر في أذهان الجمهورين.

جمهور الأهلي والزمالك بجانب نتائج المباريات التي لا تمحى من ذاكرته، وبجانب الأهداف التي بإمكانه تخيلها في أي لحظة أمامه حتى وإن لم يرها منذ سنوات، فهناك لقطات لا ينسوها أبدا مهما مر الزمان.

في هذا التقرير، يستعرض لكم FilGoal.com أبرز اللقطات المهارية التي لا تفارق أذهان جمهوري الأهلي والزمالك.

الله ع الفكر وع المهارة يا عبد الحليم

عبد الحليم علي هو الهداف التاريخي للزمالك والشهير بإنهائه للهجمات في المرمى، لكن العندليب في تلك اللقطة استحضر روح رونالدو الكبير، وكانت المحصلة هدف رائع يسكن شباك عصام الحضري المتقدم عن مرماه.

تريكة

محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي لمباريات القمة بـ 13 هدفا، لكن هذا الهدف تحديدا لا ينساه جمهور الأهلي.

عادة يتطلب مرورك من الخصم أن تحرك الكرة بأقدامك، لكن أبو تريكة تعدى تلك المرحلة فراوغ عبد المنصف بعينه وسدد في المرمى الخالي، مسجلا أحد أروع أهداف القمة تاريخيا.

كعب سليمان

هدف أخر لا ينساه جمهور الأهلي لمحمد أبو تريكة، لكن الفضل هذه المرة لصانعه وليد سليمان.

المباراة كانت على ملعب الجونة غير الصالح للاستخدام الأدمي، وهنا قرر وليد سليمان صناعة الهدف على طريق الكرة الشاطئية وليس كرة القدم.

وليد سليما مرر الكرة هوائية بكعبه بصورة رائعة وجدت التصويبة المباشرة الأروع من محمد أبو تريكة في مرمى عبد الواحد السيد.

الكأس في خرم إبرة

عادة يقولون على اللاعب الذي ينجح بالمرور من لاعب في مسافة ضيقة أنه مر من "خرم إبرة"، لكن المصطلح يبدو أنه صنع خصيصا لأحمد الكأس.

"كاسو" كما أطلقوا عليه في التسعينات، راوغ سمير كمونة ومحمد يوسف على خط المرمى، ولم يكتف بذلك فمر بالكرة من عصام الحضري ليودعها المرمى الخالي ويسجل هدفا خالدا في أذهان الزملكاوية.

مهارة الثعلب الصغير

حازم إمام لم يهب تجمع 4 لاعبين من الأهلي حوله، فراوغهم جميعا قبل أن يمرر للجهة اليسرى.

الهجمة لم تقف عند ذلك، فاكتملت بهدف لحسام حسن في مرمى عصام الحضري.

حازم إمام تاني

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد يملك من المهارة أيضا ما جعله يخلد مهارته في مباريات القمة.

السعيد أثبت هدوءه في تنفيذ ركتلي الجزاء أمام الزمالك في كأس السوبر الأخيرة، لكنه يملك لقطة جميلة أيضا حينما راوغ لاعبي الزمالك واحدا تلو الأخر في القمة الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بامبو

كريم بامبو في أولى مبارياته بقميص الأهلي أمام الزمالك لم يخف اسم خصمه، وبجراءة كبيرة توغل وراوغ دفاعات الفريق الأبيض، لكنه فشل في التسديد قويا لتتهادى الكرة في يد عبد الواحد السيد.

حمادة إمام "الماكر"

المهارة ليست فقط أن تراوغ خصمك، فالدهاء في كرة القدم أكبر مهارة.

حمادة إمام أظهر أنه قيمة استخدام العقل أكبر من الأقدام، وفي إحدى القمم بالستينيات، سجل في مرمى الأهلي من زاوية معدمة.

حازم إمام الصغير

في أول مباراة لحازم إمام الصغير أظهر أنه يملك شخصية كبيرة.

حازم إمام قدم مباراة ممتازة، وكل لمسة له كانت بمهارة هي الأفضل بمسيرته أمام الأهلي، لكن الكرة الأولى والتي راوغ فيها كل دفاعات الأهلي كانت الأشهر في تلك المباراة.