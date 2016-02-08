بالفيديو..مرتضى منصور لـ"العاصمة":رفضى لبرج العرب كان بسبب مؤامرة للألتراس

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، موافقته على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، على استاد برج العرب، مضيفاً: " الزمالك هيكسب بكرة بإذن الله".

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" على قناة "العاصمة": "وافقت على إقامة المباراة فى برج العرب بعد أن جلست مع وزير الشباب، وأطلعنى وزير الداخلية على مؤامرة كانت معمولة من قِبَل بلطجية الألتراس، ورتّبوا للاحتكاك بالشرطة.. وأكبر راس أمنى فى البلد قابل رئيس الزمالك لأنه يعلم إن مفتاح المشاكل وحلها عند رئيس نادى الزمالك".