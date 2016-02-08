بالمخالفة للقانون..محافظ المنوفية يعين السكرتير العام السابق رئيسًا لأحد الشركات

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية تعيين اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية السابق رئيسا لشركة المنوفية لصيانة الآليات بالمخالفة للقانون حيث انها شركة مساهمة مصرية وينص القانون على تعيين رئيس مجلس الادارة بناء على قرار من الجمعية العمومية.

وأكد مصدر بديوان عام المحافظة أن اللواء اسامة فرج تقدم بإستقالته قبل بلوغه سن المعاش بشهور لخوض الانتخابات البرلمانية عند دائرة قويسنا وعقب فشله فى الفوز قرر المحافظ تعيينه رئيسا لشركة المنوفية لصيانة الاليات واتضح بعد ذلك ان القرار مخالف للقانون فإحتفظ المحافظ بأوراق تعيين فرج لحين تقنيين وضعه.