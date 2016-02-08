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الكنيست يعلق مشاركة حنين الزعبى ونائبين آخرين بسبب زيارتهم لأسر شهداء فلسطينيين

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الكنيست يعلق مشاركة حنين الزعبى ونائبين آخرين بسبب زيارتهم لأسر شهداء فلسطينيين الكنيست يعلق مشاركة حنين الزعبى ونائبين آخرين بسبب زيارتهم لأسر شهداء فلسطينيين
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اللجنة التأدبية التابعة للكنيست الاسرائيلى قررت فى جلستها مساء اليوم وقف نشاط كلا من النائبة حنين الزعبى والنائب جمال زحالقة وباسم غطاس من حزب التجمع الديمقراطى بسبب لقائهم اسر 3 شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص الإحتلال الإسرائيلى .

وأضافت الصحيفة ان العقوبة جاءت على النحو التالى وقف النائبة حنين والنائب غطاس 4 شهور بينما وقف النائب زحالقة شهرين ،بعدما تقدم للجنة اكثر من 450 شكوى ضد النواب الثلاثة بعد زيارة اسر 3 شهداء .

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القرار سيمنع النواب من حضور مناقشات جلسات الكنيست طول هذه المدة كما سيحرمون من تقديم طلبات الاستجوبات إلا أنهم يمكن مشاركتهم فى جلسات التصويت فقط .

وكانت النائبة حنين الزعبى قد قالت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الإسرائيلية تتخذ ضدها وضد النائبين الاثنين اجراءات تحريضية عقابا لهما على زيارة اسر الشهداء التى كانت بهدف انسانى بحت .

- نائبة عربية بالكنيست لـ"اليوم السابع": إسرائيل دولة لليهود فقط وتتبع السياسية الفاشية.. ومصر أم الدنيا وقوتها تعنى قوة العرب.. واللجنة التأديبية تعتزم وقف 3 نواب عرب لزيارتهم أسر شهداء فلسطينيين

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مصر 365

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