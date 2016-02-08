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إحالة مجند أمن مركزى للجنايات دهس مساعد صيدلى بالخطأ أثناء مطاردته

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إحالة مجند أمن مركزى للجنايات دهس مساعد صيدلى بالخطأ أثناء مطاردته إحالة مجند أمن مركزى للجنايات دهس مساعد صيدلى بالخطأ أثناء مطاردته
أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، مجند أمن مركزى متهم بدهس مساعد صيدلى بسيارة شرطة كان يقودها المجند أثناء مطاردته من قبل الشرطة هو وشخ اخر وذلك بعدما كسر كيمناً شرطياً اثناء قيادتهم دراجة بخارية الى محكمة الجنايات.

احالة النيابة المتهم للجنايات باتهامات القتل الخطأ و الإتلاف الذى ترتب عليه تعريض حياة المواطنين للخطر، وصدر القرار برئاسة عبد الرحمن أشرف وكيل أول النيابة، بعد ورود تحريات المباحث واكتمال أدلة الثبوت التى دعمتها التحريات وشهادت الشهود وعقب ورود التقارير الفنية الخاصة بسيارة الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء كتابة كمين أمنى للحالة الأمنية بمنطقة الهرم، فوجئ عناصر الكمين بشخصين يستقلان دراجة بخارية كسرا الكمين، وأثناء مطاردتهما دهس إحداهما تحت عجلات سيارة الشرطة، وأصيب الآخر بكسور متفرقة.

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مصر 365