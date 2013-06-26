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مخترع الإنترنت يتهم الغرب بالنفاق بسبب التجسس على مستخدمي الشبكة العالمية

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مخترع الإنترنت يتهم الغرب بالنفاق بسبب التجسس على مستخدمي الشبكة العالمية مخترع الإنترنت يتهم الغرب بالنفاق بسبب التجسس على مستخدمي الشبكة العالمية

كتب : رويترز الأربعاء 26-06-2013 19:37

اتهم البريطاني الذي اخترع الإنترنت العالمية الحكومات الغربية بالنفاق، لتجسسها على الإنترنت في الوقت الذي تعطي فيه دروسا لزعماء يمارسون القمع في أنحاء العالم لأنهم يفعلون الشيء ذاته.

وقال تيم بيرنرز لي عالم الكمبيوتر المولود في لندن الذي اخترع الشبكة في عام 1989 مع انهيار سور برلين، إن الغرب متورط في أعمال تجسس "ماكرة" على الإنترنت يمكن أن تغير الطريقة التي يستخدم بها أشخاص عاديون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وواجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضجة محلية وعالمية، بعد أن سرب متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وثائق كشفت برامج أمريكية وبريطانية سرية في السابق للتجسس على الإنترنت.

وقال بيرنرز لي (58 عاما) لصحيفة "تايمز": "في الشرق الأوسط، يُسمح للناس بالدخول إلى الإنترنت لكن يتم التجسس عليهم، ثم يوضعون في السجون". وأضاف: "يمكن أن يصبح من السهل للناس في الغرب أن يقولوا إنه يجب ألا يُسمح لتلك الحكومات السيئة بالدخول إلى الإنترنت للتجسس، لكن من الواضح أن الدول النامية تتجسس بجدية على الإنترنت".

وأوضح لي أن هذه الكشوفات بشأن التجسس الأمريكي والبريطاني على الإنترنت يمكن أن تغير الطريقة التي يستخدم بها الناس الإنترنت، خاصة الأجيال الأصغر التي يمكنها أن تستخدمه في أغراض خاصة، مشككا أيضا في إمكان أن تحمي الحكومات بيانات حساسة بمجرد جمعها.

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