السفير المصري بكوت ديفوار يشارك في حفل تكريم قوات حفظ السلام المصرية

شارك السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر بكوت ديفوار في حفل تكريم السرية الهندسية المصرية المشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار UNOCI، والتي تنتهي فترة خدمتها في نهاية فبراير الجاري، على أن يتم تبديل أعضاء السرية في بداية مارس القادم بقوات مصرية أخري.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، أنه شارك أيضا في الحفل ابابكر سيسيه رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، مندوبا عن قائد قوات الأمم المتحدة، والذي ألقى كلمة أشاد فيها بالقوات المصرية وكفاءتها في تنفيذ الأعمال المكلفة بها من قبل قيادة القوات الأممية.