محمد بن راشد يعلن عن أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة بالإمارات



> أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة.

وقال في حوار المستقبل خلال القمة الحكومية العالمية بدبي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” الحكومة الجديدة ستضم عدد أقل من الوزارات وعدد أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية”

> وأضاف ” قررنا تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبل”.

وأوضح أن التغييرات تشمل دمج وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيري دولة لدعمه في مهمته الوطنية، وقررنا أيضا مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدارسات العليا.

وتابع ” قررنا دمج صندوق الزواج في وزارة الشئون الاجتماعية، مع تغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم.

وقال ” كما قررنا تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأيضا قررنا تغيير رئيسي في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وأضاف ” أنه تم استحداث قطاع للتوطين فيها وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين”.

وتابع ” وتيرة المتغيرات عالميا في قطاع التعليم متسارعة .. وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه .. هكذا ننظر له”.

وأشار بن راشد في تدوينه أخرى ” حجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرا جديدا في شكل الحكومة وآليات عملها”.

وأجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حوارا عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع أكثر من 10 ملايين متابع له بعنوان “حوار المستقبل”، حيث اجاب فيه على أسئلة المتابعين حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل وغيرها من الأسئلة التى أوضح فى رده عليها رؤيته للمستقبل فى كافة القطاعات الحيوية.