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الخارجية الإيطالية: نركز في الوقت الراهن على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

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الخارجية الإيطالية: نركز في الوقت الراهن على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا الخارجية الإيطالية: نركز في الوقت الراهن على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا


> قال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن بلاده تركز اهتمامها في الوقت الراهن على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، غير أنه لم يقلل من مخاطر نشاط تنظيم «داعش» الذي يعمل على تعزيز نفوذه في مدينة سرت.

وأضاف جينتيلوني، في تصريحات صحفية نشرت هنا مساء اليوم، ” إننا ندرك أن تنظيم داعش يتعزز في سرت، ومن معقله هذا يمكنه شن غارات على المنشآت النفطية الشرقية”، لكن «يجب أن يكون واضحا للجميع، لافتا أن كلّ تركيزنا الآن ينصب على ولادة الجديدة في ليبيا.

وأوضح « نحن لا نقلل من شأن خطر تنظيم داعش»، لكن «التخلي عن استقرار ليبيا والاقتصار على مجرد عمليات عسكرية غير مطلوبة من قبل الحكومة الجديدة، سيكون خطأ فادحا»، مؤكدا أن «حكومة وحدة وطنية ليبية ستكون ضرورية للتعاون في إدارة تدفقات الهجرة ولتعزيز التنمية في البلاد أيضًا»، حسب وصفه.

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