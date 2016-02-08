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سري صيام: لا أبحث عن الاستعراض .. وأُعلن مقاطعتي للإعلام

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سري صيام: لا أبحث عن الاستعراض .. وأُعلن مقاطعتي للإعلام سري صيام: لا أبحث عن الاستعراض .. وأُعلن مقاطعتي للإعلام

سري صيام

أوضح المستشار سرى صيام في تصريحات صحفية له، أن استقالته نهائية، مؤكدًا على أنه وجد مناخًا عامًا لا يساعده على تقديم ما لديه من خبرة، وأعلن مقاطعته للإعلام، مضيفًا أنه لايبحث عن الاستعراض.
> وأضاف صيام أنه قد تقدم بالاستقالة من عضوية البرلمان صباح أمس الأول الأحد إلى مدير مكتب الأمين العام، مشيرًا إلى أنه وجد مناخاً عاماً في المجلس لا يساعدنى على تقديم ما لدىَّ من خبرة.

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