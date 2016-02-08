تحطم طائرة عسكرية ليبية بعد قصف مواقع لـ«داعش»

أكد آمر قاعدة الأبرق الجوية الليبية العقيد طيار علي الصالحين، اليوم الإثنين، سقوط طائرة حربية بعد تنفيذ ضربات جوية لمواقع تنظيم «داعش» في مدينة درنة شرق ليبيا.

وأضاف الصالحين إن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني، وقام قائد الطائرة بإبعادها قدر الإمكان على المناطق السكنية، وإسقاطها بالقرب من منطقة سيدي خالد غرب درنة ونجا بحياته».

وفي السياق ذاته أكد شهود عيان من مدينة درنة إن الطائرة استهدفت موقعًا بالمنطقة الجبلية المطلة على منطقة الساحل الشرقي، آخر الأحياء الشرقية بالمدينة، قبل عودتها للقاعدة الجوية وأثناء مغادرتها كانت حركتها غير طبيعية وتميل بالاتجاهين.