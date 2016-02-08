البنتاجون: واشنطن تأمل في إرسال منظومة دفاع صاروخي إلى كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن واشنطن تأمل في إرسال منظومة دفاع صاروخي متقدمة إلى كوريا الجنوبية بالسرعة الممكنة.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك قوله “نود أن ننفذ هذه الخطوة بالسرعة الممكنة، دون أن نتطرق إلى الإطار الزمني”، مضيفًا “بدأنا مشاورات الآن مع الكوريين الجنوبيين، ونتوقع أن تتم هذه الخطوة بسرعة”.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي الأحد، موضحًا أن تبني قرار جديد لا يزال قيد التشاور منذ أسابيع بهدف تشديد العقوبات على بيونج يانج.

واعتبر المجلس أن إطلاق الصاروخ يشكل “انتهاكًا خطيرًا” لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونج يانج أي نشاط نووي أو بالستي تحت طائلة فرض عقوبات.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من جهته، من كوريا الشمالية بـ”الكف عن أعمالها الاستفزازية”، مؤكدًا أن إطلاق الصاروخ “مؤسف جدًا” وينتهك قرارات الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين والكوريين الجنوبيين قرروا بدء محادثات رسمية لنشر نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية.