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أوباما يبحث مع الرئيس الإيطالى الحرب على داعش فى ليبيا

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أوباما يبحث مع الرئيس الإيطالى الحرب على داعش فى ليبيا أوباما يبحث مع الرئيس الإيطالى الحرب على داعش فى ليبيا
التقى الرئيسان الأمريكى باراك أوباما والإيطالى سيرجيو ماتاريلا فى البيت الأبيض اليوم الاثنين وناقشا الجهود المشتركة لقتال تنظيم داعش فى ليبيا.

وخلال اللقاء بالمكتب البيضاوى ناقش أوباما وماتاريلا الحاجة لمساعدة الليبيين على تشكيل حكومة وحدة.

وقال أوباما للصحفيين "سيسمح لنا هذا بمساعدتهم على بناء قدراتهم الأمنية والتصدى لمحاولات تنظيم داعش لاكتساب موطئ قدم له فى ذلك البلد."

وهاجمت داعش منشآت نفطية ليبية واستولت على مدينة سرت مستغلة الفراغ فى السلطة فى ليبيا.

وناقش أوباما وماتاريلا أيضا أزمة اللاجئين التى تواجهها أوروبا والوضع فى العراق وسوريا.
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