حديقة أزهار في عطر Dolce Rosa Excelsa من D&G

هو عطر جديد ساحر ينضم إلى حديقة دولتشي من عطور Dolce Rosa Excelsa دولتشي روزا إكسلسا الأزهار، ليستكمل تقليد عطور الأزهار الذي بدأته دولتشي، إذ يجسد جرأة ونقاء الورود متعددة الأوجه.

وتعد الورود أروع الزهور، حيث مثلت منذ القدم رمزاً للحب والجمال والرومانسية. وهي تتسم بملامح ناعمة

لكنها قوية، وتجمع بين البراءة والشهوانية. فضاً عن ذلك، فهي متميزة وصالحة لكل زمان وفريدة من

نوعها، لذا فقد كانت الورود الشعار الذي برز مراراً وتكراراً جميع أنحاء مجموعات أزياء دولتشي آند غابانا، وشكلت مصدر الإلهام لتصميم العطر الجديد، دولتشي روزا إكسلسا.

العطر

يتكامل هذا العطر مع عبق الأماريليس الأبيض الذي يميز عطر دولتشي، حيث يقدم دولتشي روزا إكسلسا

شذى ورود جديدة ومميزة. ويستهل هذا العطر المفعم بعبق الورود حكايته مع رائحة أوراق البرتقال وزهور

البابايا النضرة، وسرعان ما تتحول هذه النفحات إلى باقة من الزهور البيضاء التي تضم زنبق الماء الأبيض

والنرجس البري.

ويقبع في قلب عطر دولتشي روزا إكسلسا عبق ساحر لنوعين من الورود النبيلة الناعمة. أولهما هو ورد

النسرين، الذي يستخدم لأول مرة في صناعة العطور، حيث يعد مقوم أساسي في تشكيل هذا العطر الرائع.

ويتسم النسرين بالنقاء والنعومة، حيث يضفي سمات ساحرة وفريدة من نوعها على عطر دولتشي الجديد

هذا. وتتمازج هذه السمات النادرة مع أنوثة الورد التركي الساحرة، والذي يحتل مكانة رائدة في عالم صناعة

العطور لقوة رائحته وجمالها. ويتميز الورد التركي بزهور وردية داكنة، تنفرد بسمات ناعمة وأنيقة تتكثف

بشكل غير معهود بفضل مكاملتها للمرة الأولى على الإطاق مع النسرين. وتتناغم هذه القاعدة من

الورود بشكل رائع مع نفحات مسكية دافئة في الخلفية. كما تتعزز تجربة العطر الحسية من خال نفحات

معقدة من الكشميران وخشب الصندل، فيخلف العطر انطباعات خشبية ناعمة، تتكامل مع ملامح ترابية

وتوابل قوية في قاعدة العطر.

ورد النسرين

يمثل عطر دولتشي روزا إكسلسا أول استخدام لورد النسرين في عالم العطور، حيث تعد هذه أحدث

اكتشافات دولتشي آند غابانا في مجال الروائح الشذية. وينمو النسرين في أراضي جنوب أفريقيا الغنية

والخصبة، حيث يأتي من شجرة ساحلية مزهرة ساحرة. وتتبرعم الزهور في فصل الربيع، وهي تتميز ببتات

بيضاء رائعة وسداة صفراء تجذب فراشات حمراء جميلة. ويتكامل عبق النسرين مع الورد التركي الغني

بشكل جريء، ولكنه يمنح انطباعاً نضراً ومعاصراً بشكل ملفت.

وقد تم استخلاص نقاء ورد النسرين المتألق باستخدام تكنولوجيا ثورية متطورة جداً ومستدامة. من خال

التقاط رائحة الزهرة خال فترة إزهارها الكامل، ما أمكن إعادة تشكيلها على نحو دقيق جداً دون الحاجة

لقطع وطحن أوراقها لاستخراج الزيوت الأساسية.

الحملة الترويجية

تم تصوير الحملة الترويجية الخاصة بالعطر الجديد من قبل دومينيكو دولتشي وأخرجها ستيفانو غابانا،

حيث تشهد مكاملة الزهور البيضاء في حديقة دولتشي من خال إضافة الورود الحمراء، ما يشكل مثالية

لحملة دولتشي روزا إكسلسا الجديدة، والتي تشارك فيها كيت كينغ مجدداً.

دولتشي روزا إكسلسا

عطر دولتشي روزا إكسلسا يزهر في حديقة عطور دولتشي

التعبئة والتغليف

تم تصميم زجاجة دولتشي روزا إكسلسا على نحو فريد يحاكي تصميم قطرات دولتشي فلورا، وهي

مصنوعة من زجاج سميك مزين بخطوط منحنية وقاعدة صلبة، في حين تم تصميم الغطاء على شكل

زهرة ذات بتات حمراء قرمزية داكنة. ويقبع داخل القارورة المغشاة عطر وردي فاتح، ويتربع على التصميم

توقيع دولتشي المؤنث للتعبير عن أناقة هذا العطر الجديد المميز.

السعات