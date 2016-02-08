GUERLAIN تقدّم مكياج La petite Robe noire

تقف قارورة "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire بمفردها أمام خزانتها وهي غارقة بتفكيرٍ عميق. على الرغم من كافة الأثواب الرائعة التي ابتكرها لها تييري واسر، تنقصها هذه القطعة المميّزة التي ستبرز أنوثتها، هذه اللمسة الإضافية الصغيرة التي ستكشف عن شخصيّتها الفعليّة: ممتعة، باريسيّة، رائعة، مغرية، مراوغة، كلّ ذلك مع حضور مميّز...

فجأةً، يصلها الوحي. إنّه لأمرٌ بديهيّ!

ما تحتاج إليه بالطبع هو... اللون!

لونٌ يشبهها تماماً: خفيف وغنيّ، منعش وفرح، ناعم ومتلألئ؛ لونٌ ليس موجوداً بعد وينتمي إليها وحدها – لون معطّر!

ومع امتلاء ذهنها بالأحلام الملوّنة، تهرع لرؤية أوليفييه إيشودوميزون، المدير الإبداعي لمستحضرات الماكياج لدى "جيرلان" Guerlain.

"أوليفييه، أرسم لي ألواناً".

ويبدأ أوليفييه بالعمل مستمدّاً وحيه من الطاقة المبهجة لقارورة "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire، ولا يبتكر لوناً واحداً فحسب بل 20 لوناً رائعاً. يخلق تركيبات معطّرة لم يسبق لها مثيل لتتمكّن من تغيير إطلالتها حسب الرغبة. حصلت الشابة من دون أدنى شكّ على كلّ ما تتمنّاه وأكثر!

أحمر شفاهي الجديد

"أريد أحمر شفاه لامع وملوّن وسهل التطبيق من أجل الحصول على شفاه تدعو للقبلات".

1. لون قابل للتعديل:

طبقة واحدة للحصول على تأثير طبيعي في الصباح، وطبقتان للحصول على تأثير غير متكلّف وأنيق خلال النهار، وثلاث طبقات للحصول على تأثير فاتن ومتأنّق في المساء.

يضمن مزيج الزيوت الفاخرة المضمّنة في التركيبة تطبيقاً سهلاً وبديهيّاً.

2. لون معطّر:

إنّه عطر زهريّ لذيذ يُستوحى من الدرجات الوسطى لعطر "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire ويتمتّع بنكهة راقية لجذب القبلات الناعمة والمتّقدة.

3. لون فائق اللمعان:

تقوم مجموعة من العناصر الملوّنة POP (عناصر ملوّنة نقية وفائقة الإشراق) مغلّفة براتينج خاصّ، بمنح تأثير اللكر اللامع (86%*).

تدرجات ألوان ضروريّة

أوليفييه إيشودوميزون

المدير الإبداعي

يبرز أحمر الشفاه المثالي الأوّل هذا ببراعة مع وشاحٍ من التألّق. معزّز باليوزين، يكشف عن اللون الطبيعي للشفاه من أجل منح لمسة مكيّفة حسب الطلب.

001 MY FIRST LIPSTICK

يتمّ تطبيق طبقة واحدة من لون الفوشيا الممتع – وهو أكثر جرأة من الأحمر التقليدي وأكثر حيويّة من لونٍ باهت – للحصول على نتيجة مشرقة. أمّا تطبيق ثلاث طبقات متلاحقة، فيمنحكِ تأثيراً مشعّاً – وكأنّه نيون – وعصري.

002 PINK TIE

يقوم لون الأحمر المشرق والمرح هذا الذي يميل إلى اللون البرتقالي، بزيادة جمال لون البشرة من خلال إضفاء دفءٍ على الوجنتَين وخلق تألّق صحيّ. وهو تماماً ما تبحث عنه الشابة الباريسيّة من أجل ليلةٍ في الخارج... لن يتمكّن أحد من مقاومته.

003 RED HEELS

قد يبدو مفاجئاً قليلاً في القلم، لكنّه يمنح لوناً خفيفاً عند التطبيق. ويقوم اليوزين الذي يكشف عن اللون الطبيعي للشفاه بمنح تأثير لامع بشكلٍ لا يقاوم مثل "الشفاه المتورّمة". إنه مثالي أيضاً على شكل طبقة نهائية، ممّا يؤدي إلى إحساس "مدخناً" يضيف إلى اللون لمسةً حيويّةً ومتأنّقة.

007 BLACK PERFECTO

طلاء أظافري العصري

"لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire

طلاء لأظافر لامع بشكلٍ جميل.

سحر معبّر.

جاذبيّة...

يبرز طلاء الأظافر بشكلٍ فوريّ من خلال لمسة نهائيّة فائقة اللمعان.

الأثر...

حين تتبخّر المذيبات عند التطبيق، يكشف طلاء الأظافر عن عطرٍ لذيذ وذكيّ يتمتّع بدرجات من التوت الأحمر والبتلات التي تتماشى مع التناغمات الخاصة بعطر "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire. ويفوح العطر الذي يدوم لمدّة 24 ساعة من جديد عند إضافة طبقة واحدة من الطلاء النهائي.

الثبات...

بفضل راتينج خاصّ يضمن مطاطيّة الطلاء ونعومته، تمنح التركيبة ثباتاً مثاليّاً.

تدرّجات ألوان لا تقاوم مع تماسك لم يسبق له مثيل

"أريد أن أستمتع بلكر لامع للأظافر يدوم لوقتٍ طويل ويتمتّع بعطرٍ جميل".

تصميم مدهش

لا يمكن نكران التشابه العائلي. إنّ القلب المقلوب يبيّن أنّ المستحضر ينتمي إلى دار "جيرلان" Guerlain، كما يذكّرنا بالقارورة الأولى لعطر "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire.

أمّا الآلية الداكنة – وكأنّ الشكل قد قفز داخل العلبة الشفافة – فتمنح لمحة عن الدرجة اللونيّة المختارة والتي تشير إلى تركيبة لامعة وخفيفة كالهواء.

يتداخل توقيعان من "جيرلان" Guerlain لخلق التفصيل الأقصى للتصميم: واحد على العلبة الشفافة بكتابة فضيّة لامعة، والآخر محفور في هيكل الآلية السوداء – في أسفلها بالتحديد.

مظهر أخّاذ وفريد!

قارورة فعليّة مصغرة لعطر "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire، إنه الغرض الثمين الذي سبق أن أصبح مألوفاً، مع غطائه على شكل القلب المقلوب الشهير. يتمّ عرض كلّ لون بشكلٍ جميل من خلال الزجاج الشفاف. وتسمح الفرشاة المسطحة بتطبيق مثالي وسهل ودقيق للّون.