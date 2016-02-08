بالفيديو: طريقة طبيعية لتصحيح تاتو الحواجب

إذا كنت تعانين من مشكلة في شكل حاجبيك بسبب التاتو، فلا تبتئسي، فقد أصبح بإمكانك تصحيحها في المنزل بأقلّ من دقيقة. إليك أسرع طريقة لإخفاء تاتو الحاجب، ويمكنك رسمه بشكل طبيعيّ في فيديو خاصّ بـ" سيدتي نت" مع خبيرة التجميل رولا كرم.

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أولاً: استخدمي كريم الأساس لإخفاء التاتو عن الحاجب

ثانياً: ضعي القليل من البودرة بالريشة لتثبيت كريم الأساس

ثالثاً: ارسمي حاجبك بالقلم على طريقة الشعرة شعرة

رابعاً: استخدمي الظلال البنيّ لملء الفراغات

خامساً: خصّلي حاجبك بالكونسيلر لتبدو الشعيرات طبيعية

تابعي الفيديو، واكتشفي ـ خطوة بخطوة ـ طريقة تصحيح تاتو الحواجب بالمكياج.