عطور THE HERB GARDEN من جو مالون

يوم في حديقة الأعشاب. بساط مخضر من أوراق الشجر المعطرة، تتشابك فيه الزهور والفاكهة. سويقات ناعمة من اللافندر الإنجليزي المنعش. يغمر أصيص زهر الكبوسين ونبتة النفل الورقية. زعتر الليمون مسحوق بأيدي مغطاة بالتراب. وتربة باردة تكسي الجزر والشمر الناضج. فن الأعشاب العطري؛ وارف، غض، وحلو. مجموعة آسرة لذيذة.

Sorrel & Lemon Thyme

نكهة الليمون المتلألئ توقظ باقة مشرقة من فاكهة البيغاريد والبيتيتغرين، فتكشف بلطف عن القلب العشبي لنبتة الحميض، زعتر الليمون ونبتة إكليل الجبل. يكمن في الأسفل أوراق زهرة إبرة الراعي الوارفة والطحالب الترابية التي تضفي التعقيد عند الجذور، فترتقي بالحمضيات إلى نهاية أنيقة.

Wild Strawberry & Parsley

القضمة المفلفلة لورقة البقدونس المسطحة ونكهة أوراق الطماطم تمتزج مع التوت البري الأسود الناضج قبل نفحة رقيقة من الفراولة البرية التي تضفي الحلاوة. البنفسج الورقي ينبثق من بين الشجيرات الطحلبية المتشابكة.

موالفة خضراء غضة في الهواء تجذبك أكثر إلى قلب الحديقة.

Nasturtium & Clover

مساكب من نبتة النفل الرائع تعبره عشبة الروكيت المفلفلة فتتألق بالانتعاش مع تتمة من الليمون البراق. تزهر زهرة الكبوسين في الجوهر، وتتشابك مع بتلات الياسمين. في نهايته، تكمن متعة الفيتيفر الذي يشكل قاعدة العطر بدفء آسر.

Carrot Blossom & Fennel

مزيج من النقاء والغرابة، الانطباع الأول للجزر الناضج تواً يتشابك مع الشمر المنعش ليتميز على الفور بالطابع الاستثنائي. ماء الورد وزهر البرتقال يتفتح مشرقاً بالحلاوة الترابية للجزر التراثي بينما تشكل الأناقة الزهورية الخاصة بالسوسن لمسة نهائية لا تنسى.

Lavender & Coriander

حالة ذهنية خاصة بالحديقة تسلب الحواس عندما يقوم مزيج منعش من اللافندر الإنجليزي والفرنسي بفتح البوابات العطرية مع انطلاقة للكزبرة الرائعة. تضفي الميرمية الترابية العمق على العطر بخشب طبيعي. أخيراً، يأتي الدفء غير المتوقع لفول التونكا ليضفي دفئاً وتوازناً مفعم بالأحاسيس على الغنى الاستثنائي.