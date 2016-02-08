هل تتساءلين عن سرّ بشرة هيا في صور الإنستغرام؟ إنه BB من غارنييه !

في كلّ صورة لها، تبرز هيا عبد السلام، الممثلّة الرسمية لمستحضرات ماركة Garnier وإحدى نجمات الإنستغرام، بشرتها الخالية من الشوائب والمثالية حتّى في أقرب اللقطات لوجهها. فهيا التي تتمتّع بجمال طبيعي، لا تحبّذ استعمال الفلاتر أو التأثيرات على صورها في الإنستغرام. على الرغم من ذلك، تؤكّد كلّ من صورها على ثقتها المبهرة وبشرتها الفاتنة! ما هو إذاً سرّ هيا للحصول على بشرة مفعمة بالحيوية والنضارة وخالية تماماً من الشوائب على إنستغرام؟ إليك جوابها: "أريد أن أتمتّع ببشرة مثالية لكن طبيعية في آن معاً، لهذا السبب، لا أستعمل أيّ فلتر على الإطلاق. فكلّ ما أحتاج إليه هو كريم BB". كونها سفيرة الماركة، تعلم هيا أنّ Garnier BB Cream هو أروع ما قد تمنحينه لبشرتك. لا شكّ إذاً أنّ Garnier BB Cream هو سرّ هيا لإطلالة تشعّ جمالاً.

Garnier BB Cream هو إذاً الحل الشامل للبشرة. فهو يقدّم عناية يوميّة، متعدّدة الفوائد مع خصائص مرطّبة، واقية من الشمس، وموحّدة للّون للحرص على أن تنعم بشرة كلّ امرأة بمظهر مثالي وملمس طبيعي.

مع BB Cream، تقدّم Garnier ابتكاراً مبهراً يجعلها خبيرة في مستحضرات BB Cream، مدركةً وملبّية على الدوام احتياجات كلّ امرأة عربية. وباعتبار هيا عبد السلام الآن الوجه الجديد للماركة في الشرق الأوسط، مع تولّيها أيضاً حملة #بدون_فلتر_فقط_بيبي، تجدّد Garnier وعدها بمنح النساء العربيات جمالاً طبيعياً، معزّزة بذلك الحفاظ على مظهر طبيعي، يفيض حيوية وصحّة، إن في على أرض الواقع أو على الإنستغرام مع الصور الخالية من أيّ فلاتر. فلا حاجة إلى استخدام فلتر على إنستغرام، عندما يمكننا وضع Garnier BB Cream والحصول على بشرة خالية من الشوائب تماماً مثل هيا.

Garnier BB Cream هو مستحضر واحد بخمسة حلول بحيث يلبّي جميع احتياجات البشرة. فهو يوحدّ لونها ويخفي العيوب والخطوط، كما يغمرها بإشراقة صحيّة. هذا بدون أن ننسى الترطيب الذي يؤمّنه للبشرة لغاية 24 ساعة والحماية التي يقدّمها لها من الأشعة ما فوق البنفسجية الطويلة والمتوسّطة الموجة UVA/UVB. هذا ما يجعله إذاً حلّاً ذكياً للبشرة لكلّ امرأة، مهما كان طلبها أو درجة اللون التي ترغب فيها.

تمّ طرح Garnier BB Cream بباقة واسعة من الخيارات لتلبية كلّ الاحتياجات.

• BB Classic مناسب لجميع أنواع البشرة ويأتي في ثلاث درجات وهي الفاتحة جدّاً، والفاتحة، والمتوسّطة.

• BB Oil-Free مثالي للبشرة الدهنية ويتوفّر في درجتين وهما الفاتحة والمتوسّطة.

• BB Eye Contour مصمّم لإخفاء الهالات السوداء تحت العين بدرجتين، هما الفاتحة والمتوسّطة.

• BB SPF50 مبتكر لتأمين حماية فعالة من أشعة الشمس وهو متوفّر بدرجة فاتحة وأخرى متوسّطة.

• BB Pure Active مؤلّف من حمض الساليسيليك ومطروح بدرجتين هما الفاتحة والمتوسّطة، يعتني بالبشرة ويخفي كلّ شوائبها.