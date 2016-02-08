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7 أطعمة تؤثر سلبًا في بياض أسنانك

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الإثنين 08-02-2016 18:36

هناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى اسمرار أسنانك مع مرور الوقت، مما قد يجعل مظهرك أقلّ جاذبيةً وجمالًا، لأنّ الابتسامة البيضاء الناصعة هي أبرز ما يظهر جمالك.
فإذا كانت لديك مناسبة معيّنة وتريدين الحصول على أسنان بيضاء ناصعة، فعليك بالابتعاد عن هذه الأطعمة التي تزيد من اسمرار الأسنان.
إليك "سيدتي" هذه الأطعمة:

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1.القهوة السوداء: تساعد القهوة على اسمرار الأسنان وجفاف الفم، فتجنّبيها كلما كانت لديك مناسبة هامة. ويمكنك إضافة القليل من اللبن إلى القهوة لتقليل تأثيرها السلبي في الأسنان.
2.العنب البري: على الرغم من أنّ العنب البري يعتبر من المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة وبالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، فقد يؤدي اللون الأزرق العميق الذي يخرج منه إلى اسمرار الأسنان؛ ولتتجنبي ذلك يمكنك إضافة العنب البري إلى الزبادي والاستمتاع به بهذه الطريقة؛ فذلك سيقلّل من تأثير العنب في أسنانك.
3.البنجر: اللون الأحمر الخاصّ بالبنجر يؤثر كذلك في بياض أسنانك ؛ لذا عليك غسل أسنانك جيدًا بعد تناول البنجر لتجنب ذلك.
4.الكعك والبسكويت والأطعمة المصنعة: هذه الأطعمة تؤدي إلى تسوس الأسنان؛ فإذا تركت الكربوهيدرات على الأسنان لفترة طويلة فقد تؤدي إلى تسوّسها؛ وكذلك الوجبات السريعة، فحاولي بقدر الإمكان الابتعاد عن الأطعمة المصنعة وغسل الأسنان جيدًا بعد تناولها.
5.المخللات: هي من الأطعمة المليئة بالخلّ والأملاح الكثيفة التي تتراكم على الأسنان ويصعب التخلّص منها. قومي بغسل أسنانك جيدًا كلما تناولت المخللات.
6.صلصة الطماطم: هي من أكثر الأطعمة حموضةً، مما يجعل أسنانك عرضةً للاسمرار؛ لذا قومي بإضافة الخضار، مثل البروكلي أو السبانخ إلى الصلصة لتحمي أسنانك من الاسمرار.
7.الشاي الأحمر: يحتوي الشاي على حمض التانيك الذي يسبّب الاسمرار لأسنانك؛ لذا حاولي قدر الإمكان الاستعاضة عن الشاي الأحمر بالشاي الأخضر أو البابونج.

 

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