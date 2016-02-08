مكياج ديور من حدائق الربيع

انها حديقة استثنائية مطلعة على البحر، تتجدد كل ربيع بازدهار براعم الأوركيد والسوسن. ملهمة من فردوس منزل طفولة كريستيان ديور في جرانڤيل، أخذ بيتر فيلبس ألوانها النابضة بالحياة، روح الشبابية وعذوبة ماء البحر. ذهب مدير الابتكار والرسم لمكياج Dior إلى آراضي آخرى لجمع زهور زرعت في حضانة خيالية بأشعة الشمس الصباحية. متناغمة مع الفصل، الحدائق الامعة تتبنى سحر مليئ بالحياة ولمعان وقت الربيع في الحدائق المزدهرة. تعمل مجموعة الألوان المختلفة مع خبرة مختبرات Dior لصنع وهج جميل بقلب تركيبات المنتجات لإطلالة نشطة ومبتكرة تشتمل عدة درجات وأنسجة . شاهدي الصور وتابعي جديد المجموعة

قد تجدين الربيع في مجموعة من الآلوان. خاصةً عندما تكون مجموعة غنية من الأزهار.مجموعة الـ٥ ألوان منHouse of Dior تستسلم إلى نزوة الأزهار من هذه المجموعة في كمية محددة

تندمج التركيبة الخاصة مع الجفن بشكل جيد لكون ملمسها حرير وخفيف. يتألق تجانس مجموعة الآلوان النابضة بنغمات مليئة بالرقة والجمال.

ملهمة من حدائق ڤلا “رومبز” في جرانڤيل، يعكس “Blue Garden” تجدد الطبيعة بملمس أزرق قشدي يمثل السماء النورماندية: رمادي داكن، رمادي فحمي، أبيض بلمسة بنفسجية، و لون مشمشي يندمج بداخل البشرة. مستحوذ من ألوان الفصل المليء بالحياة، يزدهر “Rose Garden” حول لون وردي رقيق يحصد باقة من الألوان والأظلال، بدايةً من لون الأخضر النباتي والأصفر الحوذاني إلى البني الترابي ولون المشمشي.

تتـألق هذه المجموعتين بألوانهم اللامعة لتعطي نهاية جميلة للبشرة مليئة بالإضاءة، اللمعان، وهالات جميلة تبرز العينين

تتنوع المجموعة بين الظلال والبودرة، أحمر الشفاه وطلاء الأظافر تابعي تفاصيلها على سيدتي نت :