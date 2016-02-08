أخبار ليبيا اليوم..مارتن كوبلر يعرب عن قلقه من ضربات جوية استهدفت درنة

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر حول قلقه من قصف درنة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد وزير الدفاع التونسى، فرحات الحرشانى، معارضة بلاده أى تدخل برى أجنبى فى ليبيا.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، التى أعرب فيها عن قلقه من الضربات الجوية التى استهدفت مدينة درنة، وأسفرت عن مقتل امرأة ونجلها.

وتقدم كوبلر فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الليلة بتعازيه لأهالى الضحايا، مؤكدا أنه يجب ألا يدفع المدنيون الثمن وأنه يجب حمايتهم دائما.

يذكر أن طائرات مجهولة استهدفت صباح أمس منطقة "باب طبرق" فى مدينة درنة الواقعة شمال شرقى ليبيا.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات وزير الدفاع التونسى التى أكد خلالها معارضة بلاده لأى تدخل برى أجنبى فى ليبيا، مضيفا أن تسلل الإرهابيين من الأراضى الليبية ظل يمثل تهديدا دائما لبلاده.

وقال الحرشانى، خلال تفقده اليوم، الاثنين، للمرحلة الأولى من مشروع مراقبة الحدود مع ليبيا الذى أعلنت عنه الحكومة التونسية بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، إنه لابد من وجود حكومة ليبية تكون مقبولة من كل الأطراف الليبية، مضيفا أن بلاده تعارض أى تدخل أجنبى برى فى ليبيا، وأن على الليبيين قتال "داعش" بأنفسهم.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن الحرشانى قوله "يجب أن تكون هناك حكومة ليبية مقبولة من كافة الأطراف، وعلينا أن نساعد هذه الحكومة وندعمها عسكريا، وعلى هذه الحكومة أن تطلب الدعم والتدخل الأجنبى، وإذا كان لابد من القتال البرى فإن هذا لابد أن يتم من قبل الليبيين أنفسهم نحن نرفض التدخل البرى الأجنبى".

ويمتد المشروع على طول حوالى 200 كلم من رأس جدير على ساحل المتوسط حتى الذهيبة إلى الجنوب الغربى من الحدود بين البلدين. ويشمل أنظمة رادار متطورة، إضافة إلى حزام من الأسلاك الشائكة وخنادق تغمرها المياه.