هاشتاج"سرى صيام" ضمن الأكثر تداولا على تويتر بعد استقالته من البرلمان

دخل هاشتاج "سرى صيام" فى قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد إعلان استقالته من مجلس النواب.

وكان المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو مجلس النواب المعين، قد أعلن فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تقدم باستقالته من البرلمان، مؤكدا أنه لا رجعة فيها نهائيا.

وقالت سميرة، إحدى المغردات بالهاشتاج"حضرتك قيمة وقامة.. واستقالتك مكسب لك وخسارة لنا، للأسف رئيس البرلمان خاف من خبرتك وشخصيتك فحاول تهميشك بدل ما يستفيد بوجودك".



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