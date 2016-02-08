أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج"سرى صيام" ضمن الأكثر تداولا على تويتر بعد استقالته من البرلمان

Google+ Print
دخل هاشتاج "سرى صيام" فى قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد إعلان استقالته من مجلس النواب.

وكان المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو مجلس النواب المعين، قد أعلن فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تقدم باستقالته من البرلمان، مؤكدا أنه لا رجعة فيها نهائيا.

وقالت سميرة، إحدى المغردات بالهاشتاج"حضرتك قيمة وقامة.. واستقالتك مكسب لك وخسارة لنا، للأسف رئيس البرلمان خاف من خبرتك وشخصيتك فحاول تهميشك بدل ما يستفيد بوجودك".

1

Capture
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365