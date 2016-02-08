محامي«الوايت نايتس»:الوقفة اليوم لم تشهد تجاوزات سواء من الشباب أو من قوات الأمن

علق طارق العوضي، محامي الوايت نايتس،على وقفة الوايت نايتس لإحياء الذكرى الأولى لأحداث الدفاع الجوي بالفسطاط، إن حديقة الفسطاط هى منطقة منصوص عليها بقرار من محافظ القاهرة أنها مكان يتم التظاهر به دون إخطار.

وأوضح “العوضي”، في اتصال هاتفي مع الإعلامية أنجي أنور ببرنامج “مساء القاهرة” عبر فضائية “TEN”، اليوم الإثنين، بتظاهرات الوايت نايتس قائلًا: “حالة من الوطنية المصرية خلال وقفة اليوم ولم يحدث أي تجاوزات سواء من الشباب أو من قوات الأمن”، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب أبدوا استعدادهم على أنهم سيكونوا على قدر المسئولية، معتبرًا أن رفع الشباب للافتات تطالب بإعدام البعض مجرد مطلب سياسي ناتج عن مرارات عاشها هؤلاء الشباب.