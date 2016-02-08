محافظ أسوان يتفقد تطويرمحطة السكة الحديد ويطالب بزيادة شبابيك الحجز

فى جولة تفقدية للواء مجدي حجازي محافظ أسوان لمحطة السكك الحديدية الرئيسية بمدينة أسوان لمتابعة مشروع رفع كفاءة محطات السكك الحديدية الجارى تنفيذه بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي طالب المحافظ من المسئولين بالمنطقة الجنوبية بالسكك الحديدية وشرطة النقل والمواصلات بسرعة إعداد مذكرة بأهم المطالب والإحتياجات الأمنية للمحطة من أجهزة التفتيش ( x – rays ) وأيضاً دعمها بزيادة أفراد الأمن لعرض ذلك علي اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للموافقة على فتح الباب الغربي للمحطة للعمل على تسهيل حركة دخول وخروج المسافرين والمترددين من خلال نفق المشاة أسفل الأرصفة ، مؤكداً علي أهمية إيجاد حلول عاجلة لمواجهة ظاهرة تكدس المواطنين بصالة حجز التذاكر سواء من خلال زيادة عدد شبابيك الحجز أو اللجوء إلي إنشاء أكشاك حجز لزيادة عدد منافذ الحجز داخل صالات المحطة وخاصة في الموسم الشتوي والذي يشهد زيادة كبيرة في حركة السفر سواء الداخلية أو الخارجية للمحافظة السياحية التي تعتبر من أهم المشاتي العالمية.

وقد رافق محافظ أسوان في جولته التفقدية مسئولى التشغيل بالسكك الحديدية وشرطة النقل والمواصلات بجانب هيئة الإنتاج الحربي ورئيس مدينة أسوان حيث أشار اللواء مجدى حجازى بأنه سيقوم بمخاطبة الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل لدراسة إجراء مشروع تطوير شامل للمحطة والذي تم إعداده من قبل المسئولين بالمنطقة الجنوبية ومهندسي هيئة الإنتاج الحربي والذى يتضمن تصور كامل يشمل تطوير كافة الأرصفة والمباني الخدمية والإدارية ، بجانب الواجهة الرئيسية وتطوير نفق المشاة بالمحطة مع إضافة إمتداد للنفق من الناحية الشرقية لتسهيل حركة المواطنين في الجانبين الشرقي والغربي للمحطة ، علي أن يتم الإنتهاء من جميع أعمال التطوير بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر 2016.

ومن جانبه أشار المهندس محمد منصور مدير عام التشغيل للمسافات القصيرة بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بأن أعمال التحسين بمحطة أسوان تأتي ضمن 7 محطات علي مستوى المحافظة سينفذ بها المشروع وتشمل تجديد وإحلال البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي بطول الرصيف الذي يصل إلي 350 متر ، بالإضافة إلي تجديد شبكات الحريق والكهرباء والإتصالات الداخلية بالمحطة ، وعلى الجانب الأخر تفقد محافظ أسوان مركز التطوير التكنولوجي بالديوان العام لمتابعة سير العمل به والإطمئنان علي مستوي الخدمات الجماهيرية التي يقدمها المركز للمواطنين حيث شدد المحافظ علي العاملين بالمركز بضرورة الإلتزام بالزي الموحد لموقع العمل للظهور بالشكل الحضاري اللائق والذي يتناسب مع طبيعة المكان ، موجهاً مسئول مركز التطوير التكنولوجى بسرعة إعداد تقرير مفصل يتضمن كافة الخدمات التي يقدمها المركز حالياً من طلبات تشغيل الشباب وخدمة المواطنين ، مع إعداد خطة زمنية محددة للخدمات الأخري التي سيتم إضافتها على التوالى ضمن منظومة العمل داخل المركز على ضوء خطة تحديث البيانات الجارى تنفيذها حتي يتسني الوصول إلي المردود الإيجابي والهدف الذي أنشئ من أجله لتحقيق خدمة سريعة ومتميزة للمواطنين من خلال منافذ حضارية وبجودة عالية .