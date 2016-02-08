أرقام #في_القمة - 11 معلومة قد لا تعرفها عن مواجهة الأهلي والزمالك رقم 111

قمة الكرة المصرية تنطلق خلال ساعات.. إنها المباراة رقم 111 التي تجمع الفريقين في الدوري المصري عندما يستضيف الأهلي غريمه الزمالك ضمن مباريات الجولة 17 باستاد برج العرب.

ويستعرض FilGoal.com 11 معلومة قد تعرفها لأول مرة حول القمة رقم 111.

- التقى الفريقان 111 مرة في الدوري المصري منذ انطلاقه في 1948، فاز الأهلي في 39 والزمالك في 25 وتعادلا في 46.

- استقبلت شباك الزمالك 133 هدفا من الأهلي في الدوري المصري. بينما أحرز لاعبو الفريق الأبيض 98 هدفا.

- 19 مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري وهي النتيجة الأكثر تكررا، يليها التعادل 1-1 في 17 مباراة.

- أكثر نتيجة فاز بها الأهلي كانت 1-0 و2-0 بواقع 10 مباريات بالنتيجتين، مقابل 8 مباريات فاز بها الزمالك 1-0 و5 مباريات انتصر 2-0.

- أكثر نتيجة فاز بها الزمالك كانت 2-1 تسع مرات مقابل سبع مباريات للأهلي.. وكل هذا في الدوري فقط.

- أكبر انتصار للأهلي في الدوري فقط كان 6-1، بينما أكبر فوز للزمالك في الدوري كان 3-1 ثلاث مرات. (مباراتي الـ6-0 لم يكونا ضمن منافسات الدوري المصري)

- حسام حسن هو هداف مباريات القمة في الدوري برصيد تسع أهداف (5 للأهلي + 4 للزمالك)

- لقب هداف الزمالك في الأهلي في الدوري في حوزة الثنائي علاء الحامولي وخليل سعيد قدري وكلاهما أحرزا خماسية.

- لقب هداف الأهلي في الزمالك في الدوري في حوزة الثنائي السيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة وكلاهما سبعة أهداف.

- أطول فترة لم يفز فيها الأهلي على الزمالك كانت 10 سنوات و11 شهرا و10 أيام (3997 يوما) خلال الفترة من 20 أبريل 1962 وحتى 29 مارس 1973. (9 مباريات متتالية في الدوري فقط)

- أطول فترة لم يفز فيها الزمالك على الأهلي كانت 8 سنوات و11 شهرا و5 أيام (3263 يوما) خلال الفترة من 23 ديسمبر 1971 وحتى 27 نوفمبر 1980. (12 مباراة متتالية في الدوري فقط)

النتائج من أرشيف الكرة المصرية عبر موقع د. طارق السعيد