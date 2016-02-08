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#في_القمة - كوبر: المواجهة لا تقل عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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#في_القمة - كوبر: المواجهة لا تقل عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد #في_القمة - كوبر: المواجهة لا تقل عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

يرى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تقل أهمية عن لقاء برشلونة وريال مدريد في إسبانيا.

ويلعب الأهلي مع الزمالك قمة الكرة المصرية على ملعب برج العرب يوم الثلاثاء.

وقال كوبر في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "أتمنى أن تخرج المباراة في إطار من الروح الرياضية وتنتهي بسلام بغض النظر عن هوية الفائز".

وأضاف "أعلم أن دربي الأهلي والزمالك لا يقل أهمية عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، وريفر بليت وبوكا جونيورز في الأرجنتين".

وطالب كوبر لاعبي الفريقين بتقديم أفضل ما عندهم في اللقاء.

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فيديو اليوم السابع

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