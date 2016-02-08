في_القمة – هل يواصل الأهلي رقمه الرائع مع زيزو أمام الزمالك؟

صلابة دفاعية يتميز بها الأهلي خلال الموسم الجاري مع مدربه المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" فهل يستمر ذلك الأمر في القمة أمام الزمالك؟

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في إطار الجولة 17 من الدوري المصري.

وتولى زيزو مهمة الإدارة الفنية للأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل جوزيه بيسيرو لتدريب بورتو.

وخاض الأهلي مع زيزو ثلاث مباريات في الدوري حتى الآن فاز بهم جميعا ولم يتلق مرماه أي هدف.

فقد فاز الفريق الأحمر على كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري بهدف دون رد، وعلى إنبي بهدفين مقابل لا شيء.

وتلقى مرمى الأهلي من منافسيه خلال تلك المباريات الثلاث 11 تسديدة ولكن لم ينجح أي من منافسيه في هز شباكه مطلقا.

في الوقت ذاته لم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك حينما يكون زيزو مدربا للفريق.

فواجه الأهلي منافسه الزمالك مع زيزو مرتين من قبل تعادل في مرة سلبيا بدون أهداف في الدوري، وفاز في الأخرى بثلاثة أهداف لهدفين في كأس السوبر المصري.

فهل تستمر صلابة الأهلي الدفاعية مع زيزو أمام الزمالك؟ أم يكون الفريق الأبيض هو أول من ينجح في هز شباك منافسه الأحمر في المباراة؟