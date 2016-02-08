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فيديو #في_القمة - سر مهارة القميص 22 في الأهلي

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فيديو #في_القمة - سر مهارة القميص 22 في الأهلي فيديو #في_القمة - سر مهارة القميص 22 في الأهلي

رقم 22 ليس بقيمة أرقام مثل 10 أو 7 أو حتى 9 ، لكن الأساطير هم من يصنعون قيمة أرقام قمصانهم، وفي الأهلي صنع محمد أبو تريكة قيمة لرقم "22" فبات طريقا للتألق مع الفريق الأحمر.

محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي لمباريات القمة برصيد 22 هدف، جعلوا من الرقم فأل حسن لجمهور الأهلي أمام الزمالك.

وفي هذا اللقاء، سيدخل صالح جمعة حاملا هذا الرقم "22" وهو الذي يمر بفترة رائعة بمسيرته، بعدما سجل هدفين وصنع 7 أهداف في 9 مباريات شارك فيها بالدوري إلى الأن.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري.

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فيديو اليوم السابع

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