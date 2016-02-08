في_القمة - الأهلي لـ في الجول: متعب اعتذر لزيزو واللاعبين.. وحضر المحاضرة الفنية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن عماد متعب مهاجم الفريق قدم اعتذاره إلى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني يوم الأثنين.

وكان زيزو قد طرد متعب من مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الماضي بعد اشتباكه مع صالح جمعة، ولم يعتذر اللاعب مما أدى لاستبعاده من قائمة مباراة الفريق الأبيض. (التفاصيل)

وأضاف عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الأثنين "متعب حضر إلى مران الفريق اليوم وقدم اعتذارا إلى زيزو واللاعبين والجهاز الفني، وحضر المحاضرة الفنية لدعم اللاعبين".

وتابع "سيظهر متعب في المقصورة لمؤازرة اللاعبين معنويا قبل مواجهة الزمالك".

وتضم قائمة الأهلي الهجومية الثلاثي ماليك إيفونا وجون أنطوي وعمرو جمال.