مدرب في الجول – علاء عبد العال يحلل على السبورة: كيف تهزم الأهلي

كان علاء عبد العال المدير الفني للداخلية قاب قوسين أو أدنى للفوز على الأهلي في مباراة الفريقين بالدوري المصري. والمدرب المتميز يشرح لـFilGoal.com كيف خاض هذا اللقاء.

مدرب في الجول سلسلة جديدة خططية يقدمها FilGoal.com مع المديرين الفنيين للكرة المصرية، يشرحون خططهم على سابورة كأنهم يلقون محاضراتهم الفنية للاعبيه.

محاضرة اليوم قدمها علاء عبد العال لـFilGoal.com في الحلقة الأولى من السلسلة، ويتحدث فيها عن كيف تواجه الأهلي وتحضر فريقك لنجوم القلعة الحمراء.

كيف تواجه الأهلي؟ شاهد فيديو علاء عبد العال يشرح الخطة التي استخدمها لمواجهة الشياطين الحمر؟

يفصح علاء عبد العال "اخترت خطة 4-1-4-1 لمواجهة الأهلي لسبب مهم جدا. أن الأهلي يفتقد للضغط في وسط الملعب".

وتابع "الأهلي رائع والكرة بين أقدام لاعبيه. فريق جماعي وتحركاته منظمة للغاية، لكن من دون الكرة يعاني في انتزاع الكرة من خصومه".

وأردف "لهذا فضلت أن أضع مجموعة كبيرة في مواجهة وسط الأهلي. عكس الزمالك مثلا".

عيب غالي

وأفصح علاء عبد العال "وحسام غالي قائد الأهلي رائع والكرة بين قدميه. صحيح أنه يعطل اللعب أحيانا، لكنه يمرر الكرة بإبداع يجعل الدفاع يجد صعوبة في توقع لعبه".

واستدرك "لكن غالي يفقد الكرة تحت الضغط. لهذا كلفت الجناحين في فريقي بالانضمام للعمق أثناء امتلاك الأهلي للكرة، لتشكيل زيادة عددية على غالي. هنا يفقد حسام الكرة ويمررها بشكل خاطئ".

كيف يبني الأهلي هجماته؟

يقول علاء عبد العال: "يبني الأهلي هجماته من العمق حتى يفتح مساحة لظهيري الجنب في فريقه أحمد فتحي وصبري رحيل".

وتابع "لهذا طالبت جناحي الفريق بالانضمام للعمق. للدفاع بشكل أفضل".

وأضاف "لا نرغب في ترك مساحات أمام فتحي ورحيل. بل نرغب في تركهم يندفعان ونستغل تلك النقطة لصالحنا والكرة معنا".

واستفاض "من المهم كذلك ألا يتراجع دفاعك كثيرا أمام الأهلي. وأن يحمي ثنائي الوسط المساحة الكافية حتى لا تصل (الكرة الثانية) المرتدة مننا إلى عبد الله السعيد أو غالي أو حسام عاشور للتصويب".

كيف تضرب الأهلي؟

وشرح عبد العال "طلبت من عمرو مرعي رأس الحربة في الفريق ألا يلعب من الثبات".

وأوضح "كان على عمرو مرعي أن يتحرك على الجناحين. كان هدفي أن يسحب عمرو مرعي معه واحد من قلبي دفاع الأهلي أحمد حجازي أو رامي ربيعة".

وأكمل "ثنائي قلب دفاع الأهلي بطيء نوعا. لهذا حين يذهب ربيعة مع عمرو مرعي، يندفع أحد لاعبي الوسط في عمق دفاع الأهلي ويتسلم التمريرة في مساحة. هنا قد تزيد حظوظه في أن يسبق حجازي".

رمضان صبحي

وتحدث علاء عبد العال عن كيف تراقب رمضان صبحي. وقال: "رمضان متحرك وذكي وقوي. أهم ما في الأمر ألا تتركه يواجهك من الأمام".

وفسر "من المهم ألا يستلم الكرة ووجهه لمرمانا. هنا تكمن خطورته. لهذا طلبت من رجب بكار أن يغلق منافذ الجبهة اليمنى أمامه، وأن يزيد لاعب من قلب دفاعنا خلف رجب بكار ليصبح غطاء له".

وأتم "مع رجب بكار وواحد من قلبي الدفاع، قد تستطيع مواجهة رمضان صبحي. مع الاهتمام بأن ارتكاز دفاعي أو الظهير العكسي يجب أن ينضم للعمق حتى لا ينجح رأس الحربة في الأهلي في ضربنا".