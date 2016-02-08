في_القمة - في الجول يكشف عن كلمات متعب للاعبي الأهلي

حاول عماد متعب مهاجم الأهلي بث الحماس في نفوس زملائه قبل مواجهة الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم الثلاثاء رغم عدم مشاركته فيها.

وكان عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي قد طرد متعب من مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الماضي بعد اشتباكه مع صالح جمعة، ولم يعتذر اللاعب مما أدى لاستبعاده من قائمة مباراة الفريق الأبيض. (التفاصيل)

متعب حضر إلى مران الفريق يوم الاثنين في الاسكندرية رغم استبعاده من اللقاء وقدم اعتذارا إلى زيزو واللاعبين والجهاز الفني، وحضر المحاضرة الفنية لدعم زملائه.

وأفاد مراسل FilGoal.com أن متعب وجه عدة رسائل لزملائه خلال المحاضرة إذ قال "سأكون معكم بقلبي وروحي، ووائق من فوزكم يا أبطال".

وأضاف صاحب الأهداف القاتلة لزملائه "لا تظنوا أنني بعيد عنكم أو لست معكم، بالفعل لن أتواجد في المبارارة لكنني أتمنى لكم كل التوفيق".

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فيما اعتذر متعب لزيزو بقوله "أنت مثل أخي الكبير وسامحني على أي سوء فهم حدث، لم أقصد أي إساءة أو تجاوز .. واعتذر لك أمام الجميع".

وتضم قائمة الأهلي الهجومية في مباراة الزمالك الثلاثي ماليك إيفونا وجون أنطوي وعمرو جمال.