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لأول مرة بالفيوم.. المحافظ يوافق على تشغيل تاكسى مزود بـ"GPS" وكول سنتر

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لأول مرة بالفيوم.. المحافظ يوافق على تشغيل تاكسى مزود بـ"GPS" وكول سنتر لأول مرة بالفيوم.. المحافظ يوافق على تشغيل تاكسى مزود بـ"GPS" وكول سنتر
لأول مرة بمحافظة الفيوم، وافق المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم على تشغيل سيارات تاكسى جديدة بالنظام الآمن والـGPS والكول سنتر، حسب تصريح ياسر محفوظ المستشار السياحى لمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وأشار المستشار السياحى للمحافظة إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن طلب التاكسى فى أى مكان هو موجود به من خلال الكول سنتر وسيكون التاكسى مجهز بـ "GPS" وبه جهاز لاسلكى متصل بـ"كول سنتر" من خلاله يتم إرسال أقرب سيارة متواجدة بمكان العميل وسيكون متاحا على مدار 24 ساعة وبنفس الأجرة الرسمية المقررة للتاكسى بالمحافظة وسيحصل العميل على إيصال إلكترونى من السائق بالمبلغ المدفوع.

وأشار محفوظ إلى أن هذا النظام سيحقق الأمان للمواطن ممن يستخدمون السيارات التاكسى وخاصة الفتيات، مشيرا إلى أن هذه خطوة مبدئية فى تطوير منظومة النقل بالمحافظة.

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