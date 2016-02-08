لأول مرة بالفيوم.. المحافظ يوافق على تشغيل تاكسى مزود بـ"GPS" وكول سنتر

لأول مرة بمحافظة الفيوم، وافق المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم على تشغيل سيارات تاكسى جديدة بالنظام الآمن والـGPS والكول سنتر، حسب تصريح ياسر محفوظ المستشار السياحى لمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار المستشار السياحى للمحافظة إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن طلب التاكسى فى أى مكان هو موجود به من خلال الكول سنتر وسيكون التاكسى مجهز بـ "GPS" وبه جهاز لاسلكى متصل بـ"كول سنتر" من خلاله يتم إرسال أقرب سيارة متواجدة بمكان العميل وسيكون متاحا على مدار 24 ساعة وبنفس الأجرة الرسمية المقررة للتاكسى بالمحافظة وسيحصل العميل على إيصال إلكترونى من السائق بالمبلغ المدفوع.
وأشار محفوظ إلى أن هذا النظام سيحقق الأمان للمواطن ممن يستخدمون السيارات التاكسى وخاصة الفتيات، مشيرا إلى أن هذه خطوة مبدئية فى تطوير منظومة النقل بالمحافظة.