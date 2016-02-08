«كريم خطاب» عن مباراة القمة: النتيجة ستقلب الموازين..والتوقع شئ صعب

علق الإعلامي كريم خطاب، علي مباراة الأهلي والزمالك ببرج العرب غدا الثلاثاء، قائلًا «نتيجة المباراة هتقلب الموازين»، مضيفًا أن فوز أحد الفريقين سيقلب الموازين في الفريق الخسران وهيهدي الأمور في النادي الكسبان».

وأشار «خطاب» خلال برمامجه «في الإستاد» على محطة «نجوم إف إم» إلى أن توقع نتيجة المباراة شئ صعب جدا، فمباراة القمة لها معاييرها الخاصة، حتي مع تطور أداء النادي الاهلي ونزول مستوي نادي الزمالك.

وسيخوض كلاً الفريقين المباراة غدًا، علي ستاد برج العرب، ويحتل الأهلي صدارة الدوري يليه الزمالك بفارق ٤ نقاط.