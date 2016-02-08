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«كريستيانو رونالدو» يُعلن رحيله عن «ريال مدريد»

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«كريستيانو رونالدو» يُعلن رحيله عن «ريال مدريد» «كريستيانو رونالدو» يُعلن رحيله عن «ريال مدريد»

كريستيانو رونالدو

 

أثارت تصريحات الدون رونالدو عقب مباراة إسبانيول غضب جماهير النادي الملكي، والتي جاء فيها أن النادي الملكي لم يستعد جيدا للموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني السابق رافا بنيتيز، فقد كشفت صحيفة (إيكو درياتو) الإسبانية، أن رونالدو اتفق مع مسؤولي ريال مدريد على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب الكثير من الصدامات مع إدارة النادي الملكي بالموسم الجاري والتي بدأت منذ رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبدو أن العلاقة المتوترة بين النجم البرتغالي كريستانو رونالدو ونادي ريال مدريد الإسباني قد وصلت إلى طريق مسدود، وفضلًا عن توتر علاقة اللاعب برئيس النادي بيريز منذ فترة، حيث يشعر أنه يفضل عليه النجم الويلزي جاريث بيل ويرغب في أن ترتكز الخطة الجديدة للفريق على نجم “توتنهام” السابق وليس على رونالدو.

ويرتبط رونالدو بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2018 بشرط جزائي قدره مليار يورو، وبراتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو.

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