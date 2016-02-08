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ماسكيرانو: برشلونة هو مكان نيمار المناسب

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ماسكيرانو: برشلونة هو مكان نيمار المناسب ماسكيرانو: برشلونة هو مكان نيمار المناسب

(إفي): قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، لاعب فريق برشلونة لكرة القدم، ان النادي الكتالوني هو المكان المثالي لكي يواصل البرازيلي نيمار تطوره كلاعب، معربا عن تفاؤله بتمديد الأخير لتعاقده.

وقال ماسكيرانو اليوم: "نيمار يشعر بالراحة وسعيد هنا وأعتقد انه في المستقبل سيسعى ليصبح من أفضل لاعبي العالم. برشلونة هو الفريق المثالي بالنسبة له بسبب طريقة لعبه وصعوبة التأقلم على الأندية الأوروبية وهو الشيء الذي نجح في تحقيقه".

واستبعد الأرجنتيني بكل السبل أن تؤثر مفاوضات التمديد أو المشاكل القضائية التي تحيط باللاعب ووالده على مردوده في الملعب.

وذكر ماسكيرانو بأنه تعرض مؤخرا لموقف مشابه، حيث حكم عليه مع ايقاف التنفيذ بالسجن لمدة عام بتهمة التزوير الضريبي.

وصرح ماسكيرانو "الجميع لديه مشاكله ويجب علينا حلها ومحاولة ألا تؤثر على مناخ العمل. لا أرى سببا لوجود مردود سيء في الملعب، خاصة مع فريق مثل فريقنا عاش مواقف حرجة".

وبخصوص مواجهة ليفانتي أمس التي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين دون أداء مقنع، حذر من أن برشلونة سيعيش مباريات صعبة مثل هذه.

وتابع اللاعب "الثلث الأخير من الموسم هو الأصعب، لأن كل الفرق وبالأخص الموجودة في المؤخرة لانها تلعب على وجودها. الفريق الآن أصبح يعرف كيفية التعامل مع المعاناة وتحقيق النتائج وهذا هو الشيء الذي يسمح لنا بالبقاء في القمة".

وعن مدرب الفريق لويس انريكي قال "إنه من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم وكل ما يقدمه منذ توليه المهمة دليل على هذا. لم يحقق فقط ألقابا بل زاد من جودة الفريق وتحولنا إلى خصم لا يمكن توقعه".

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