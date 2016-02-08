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البرلمان الليبي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في واقعة الغارات الجوية على درنة

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البرلمان الليبي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في واقعة الغارات الجوية على درنة البرلمان الليبي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في واقعة الغارات الجوية على درنة


> طالب مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل في واقعة الغارات الجوية على مدينة درنة فجر أمس الأحد.

وأدان مجلس النواب الليبي – في بيان اليوم الاثنين – القصف الذي استهدف عدة مناطق بدرنة منها باب طبرق، وأسفر عن مقتل أربعة مواطنين وخسائر مادية.

من جانبه، قال النائب عن درنة خير الله التركاوي، إن المجلس أصدر اليوم بعد الاجتماعات الجانبية للنواب، بيانًا استنكر فيه أغلبية النواب في طبرق القصف الجوي لمدينة درنة.

وأضاف أن النواب تقدموا في بيانهم بالتعازي لأهالي الضحايا، وطالبوا المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في الحادثة والكشف عن الحقائق وتوضيح الدوافع ورائها.

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