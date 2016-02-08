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المؤبد لعامل بتهمة قتل طالب بسوهاج إثر خصومة ثأرية‎

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المؤبد لعامل بتهمة قتل طالب بسوهاج إثر خصومة ثأرية‎ المؤبد لعامل بتهمة قتل طالب بسوهاج إثر خصومة ثأرية‎

أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم “محمد.ر.ح” عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه “حمادة..ع” طالب بأن أطلق عليه النار من سلاح آلى بسبب خصومة ثأرية بينهما بدائرة مركز طما.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خصومة ثأرية بينهما، حيث قام المتهم بانتظار المجنى عليه وهو خارج من مسكنه متوجها إلى أحد الأماكن وقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلى حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه ولقى مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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