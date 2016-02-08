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«إسرائيل»: «داعش» مشكلة العالم أجمع.. وندعم «روسيا» في سوريا

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«إسرائيل»: «داعش» مشكلة العالم أجمع.. وندعم «روسيا» في سوريا «إسرائيل»: «داعش» مشكلة العالم أجمع.. وندعم «روسيا» في سوريا

صرح الرئيس الإسرائيلي روفين رويفلين، خلال لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي، فالنتينا ماتفينكو أن إسرائيل تؤيد موقف روسيا بشأن الوضع في سوريا ومستعدة لمحاربة التهديد الإرهابي من خلال جهود مشتركة مع روسيا.

وقال رويفلين إن إسرائيل تؤيد الموقف الروسي بشأن الوضع في سوريا وأعرب عن استعداد بلاده لمحاربة التهديد الإرهابي، جنبا إلى جنب مع روسيا.

ووفقًا له، إن الحرب على “داعش” يجب أن تكون طاحنة لا مساومة فيها لأنها ليست فقط مشكلة سورية أوعراقية، بل هي مشكلة العالم كله.

من جانبها، صرحت ماتفيينكو أن روسيا تدعو باستمرار إلى التطوير التدريجي وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة من جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وقالت: “روسيا وإسرائيل لديهما مواقف موحدة مثل رفض التزوير في التاريخ وتمجيد أنصار الفاشية وإنكار المحرقة”.

وناقش الجانبان في الاجتماع عملية السلام في الشرق الأوسط.

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